Roma segna due volte e si porta avanti, ma il Napoli reagisce immediatamente. La partita si trasforma in un vero spettacolo, con continui scambi di azioni e gol che infiammano la corsa alla Champions League.

Napoli e Roma non tradiscono le attese, regalando emozioni a non finire nel big match della domenica di Serie A. Al 'Maradona' i giallorossi si portano due volte in vantaggio grazie a un Malen straripante, ma la squadra di Antonio Conte risponde colpo su colpo e con Spinazzola e Alisson Santos riesce a conquistare un punto prezioso per mantenere a distanza i capitolini in classifica. Napoli sempre in emergenza e che deve fare anche a meno di McTominay, Roma senza Dybala e con un Soulé non al meglio che parte dalla panchina. Allora Gasperini si presenta schierando dal 1' il nuovo acquisto Zaragoza, e lo spagnolo - insieme all'altro colpo invernale Malen - confeziona il gol del vantaggio dopo neanche sette minuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Roma avanti due volte, il Napoli risponde. Pari show e la lotta Champions si infiamma

