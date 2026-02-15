Roma avanti due volte il Napoli risponde Pari show e la lotta Champions si infiamma
Roma segna due volte e si porta avanti, ma il Napoli reagisce immediatamente. La partita si trasforma in un vero spettacolo, con continui scambi di azioni e gol che infiammano la corsa alla Champions League.
Napoli e Roma non tradiscono le attese, regalando emozioni a non finire nel big match della domenica di Serie A. Al 'Maradona' i giallorossi si portano due volte in vantaggio grazie a un Malen straripante, ma la squadra di Antonio Conte risponde colpo su colpo e con Spinazzola e Alisson Santos riesce a conquistare un punto prezioso per mantenere a distanza i capitolini in classifica. Napoli sempre in emergenza e che deve fare anche a meno di McTominay, Roma senza Dybala e con un Soulé non al meglio che parte dalla panchina. Allora Gasperini si presenta schierando dal 1' il nuovo acquisto Zaragoza, e lo spagnolo - insieme all'altro colpo invernale Malen - confeziona il gol del vantaggio dopo neanche sette minuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il Napoli riprende l'Inter due volte: emozioni e polemiche nel pari-show
Il match tra Inter e Napoli termina con un punteggio di 2-2, segnando un pareggio che interrompe la serie di vittorie per entrambe le squadre.
Il Milan risponde all’Inter: Como rimontato, si infiamma la lotta scudetto. Bologna corsaro
Il Milan ha reagito alla vittoria dell'Inter, mantenendo viva la lotta per lo scudetto in Serie A.
Argomenti discussi: Cosa sta succedendo al Bologna? Dalla Coppa Italia di Roma alla sconfitta contro la Lazio i motivi della crisi, nove mesi che hanno capovolto il mondo rossoblù; Napoli-Roma, il ritorno di Politano dopo cinque partite; Napoli infinito; Napoli-Roma, riecco Conte: Gasperini cerca il bis che vale la Champions.
