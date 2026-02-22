Sentenza Sea Watch l' Anpi | Verdetto razionale ed inoppugnabile gravissimi gli attacchi ai giudici

Il tribunale di Palermo ha emesso una sentenza chiara e inoppugnabile, dopo aver valutato attentamente le prove presentate. La decisione deriva da un lungo procedimento giudiziario, che ha coinvolto numerosi aspetti legati alla gestione delle navi umanitarie in acque internazionali. La sentenza ha suscitato reazioni di critica, mentre gli esperti sottolineano la solidità dell’iter processuale. La decisione definitiva apre ora un nuovo capitolo nel dibattito sulla giustizia e la politica migratoria.

"La sentenza della terza sezione del tribunale civile di Palermo è inoppugnabile, chiarissima, frutto di un processo argomentativo lucido, razionale ed essenziale. L'attacco del presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai magistrati è per questo gravissimo, anche perché fondato su strumentale ignoranza. Molto bene ha fatto ad intervenire a difesa del diritto il presidente del tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini", lo dichiara la sezione di Palermo dell'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) dopo le polemiche e gli attacchi legati alla sentenza sulla Sea Watch. "Difendere le motivazioni di questa sentenza è un obbligo morale, ancor prima che giuridico e politico perché significa contrapporre la verità (o almeno la realtà effettuale) alla menzogna elevata a sistema, in un crescendo in cui la corruzione del linguaggio ha raggiunto vette di autentica pericolosità democratica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Anche La Russa contro i giudici sulla Sea Watch: "La abnormità della sentenza è sotto gli occhi di tutti"

Meloni su Sea Watch attacca ancora i giudici: "Una sentenza assurda"

