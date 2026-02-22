Scappa oppone resistenza e dà un nome falso | 18enne arrestato durante i controlli in San Salvario

Durante un controllo nel quartiere San Salvario, un 18enne senegalese ha opposto resistenza e fornito un nome falso. La polizia ha fermato diverse persone e controllato i veicoli, trovando il giovane che cercava di scappare. Quando è stato fermato, ha tentato di sviare le domande e ha dato informazioni false. La presenza di numerose forze dell’ordine ha facilitato l’identificazione e l’arresto. L’episodio si è verificato durante un’operazione di sicurezza in zona.

La polizia di Stato ha coordinato a Torino un controllo straordinario del territorio nel quartiere San Salvario che ha portato all’identificazione di 135 persone, all'ispezione di 8 veicoli e all’arresto di un 18enne senegalese per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e falsa dichiarazione sulla propria identità. Nella giornata di martedì 17 febbraio 2026 l’attività è stata effettuata dal personale del commissariato di Barriera Nizza, con la collaborazione di personale del reparto prevenzione crimine Piemonte, del locale reparto mobile, della polizia ferroviaria, della polizia locale e dell’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

