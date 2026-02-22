Santiago | Darderi e Berrettini sfidano i campioni su terra rossa

Darderi e Berrettini partecipano al BCI Seguros Chile Open a Santiago, attirando l’attenzione degli appassionati. La loro presenza si deve alla voglia di migliorare la condizione fisica e di affrontare avversari di alto livello sulla terra rossa. Il torneo, che si svolge nella capitale cilena, mette in palio punti importanti e rappresenta un banco di prova per i tennisti italiani. Intanto, il tabellone si arricchisce di sfide di qualità.

Darderi e Berrettini in Corsa a Santiago: Il Tabellone del BCI Seguros Chile Open Prende Forma. Il calendario tennistico sudamericano continua a offrire opportunità ai giocatori di affinare la forma fisica e testare le proprie abilità sulla terra rossa. Prossima tappa, il BCI Seguros Chile Open, torneo ATP 250 che si svolgerà a Santiago del Cile a partire dal 23 febbraio. L’evento vede al via tre rappresentanti del tennis italiano: Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Francesco Passaro, pronti a sfidarsi per il titolo e i punti preziosi per la classifica mondiale. Il torneo si inserisce in un contesto più ampio di rinnovato interesse per il tennis sudamericano, con una crescita significativa del numero di giocatori di talento capaci di competere ai massimi livelli del circuito ATP, favorita da investimenti crescenti nelle infrastrutture sportive e da un maggiore impegno nella promozione del tennis giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rio Open: Sonego e Berrettini subito rivali, Darderi punta alle semifinali su terra rossa.Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini si affrontano subito al Rio Open, perché il torneo ATP 500 in Brasile inizia il 16 febbraio.

Buenos Aires: Cerundolo guida il torneo, Berrettini e Darderi a caccia di riscatto sulla terra rossa.Il torneo di Buenos Aires si avvicina e già si fa sentire l’attenzione degli appassionati.

