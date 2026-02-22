Sanremo vibra | 38 eventi Superluna con 50+ artisti illuminano

Sanremo si anima grazie alla presenza di oltre cinquanta artisti e a più di 38 eventi, tutti organizzati da Woodworm. La causa di questa energia è il ritorno del progetto Superluna, ideato dall’etichetta musicale di Arezzo. La città si trasforma in un palcoscenico vibrante che coinvolge il pubblico in diverse occasioni. Le luci e le performance si diffondono tra le strade e i locali, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. La scena musicale locale si prepara a vivere un periodo intenso.

Superluna a Sanremo: Woodworm Illumina il Festival con un Palinsesto di Eventi. Sanremo si prepara a vibrare di un'energia creativa inedita grazie al ritorno di Superluna, il progetto ideato e prodotto da Woodworm, etichetta musicale indipendente originaria di Arezzo. Dal 24 al 28 febbraio, Portosole si trasformerà in un epicentro culturale con ben 38 eventi, coinvolgendo oltre 50 artisti, ospiti e performer, offrendo un palinsesto continuo di musica, dialoghi e performance che accompagneranno l'atmosfera del Festival della canzone. L'iniziativa si propone di creare un parallelo stimolante e innovativo, un punto di riferimento cerca nuove tendenze e contaminazioni artistiche nel cuore della kermesse musicale italiana.