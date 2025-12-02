Non solo Superluna mini guida agli eventi astronomici di dicembre 2025
L’inizio del mese porta con sé il plenilunio. Dicembre si apre con l’ultima Superluna dell’anno, prevista per la notte fra il 4 e il 5. Si stima che la la luna, che si troverà al perigeo, si mostrerà l'8% più grande e il 15% più luminosa rispetto al solito. In dicembre lo sciame meteorico delle Geminidi raggiunge il culmine. Ma a segnare il mese c’è uno dei momenti più attesi: il solstizio d’inverno, che segna l’inverno astronomico. Ecco gli eventi da tenere d’occhio. La superluna fra 4 e 5 dicembre. Durante la notte tra il 4 e il 5 dicembre la Luna raggiungerà il perigeo, il punto più vicino alla Terra, in coincidenza con il plenilunio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
