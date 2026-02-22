Sanremo Fedez | Non so cosa succederà ma non vedo l’ora

Fedez annuncia il suo ritorno a Sanremo con Marco Masini, dopo aver confermato la partecipazione in un’intervista. La coppia ha presentato una canzone scritta appositamente per l’evento, che ha già attirato l’attenzione dei fan. Fedez si mostra entusiasta e ansioso di affrontare la gara, anche se non sa cosa aspettarsi. La sua presenza a Sanremo ha già suscitato molte discussioni tra gli appassionati di musica italiana.

Grande emozione da parte di Fedez che quest'anno torna in gara a Sanremo ma in compagnia di Marco Masini: riuscirà a finire nuovamente sul podio? Fedez quest’anno fa il bis, dopo il terzo posto dell’anno scorso con Battito, quest’anno ci riprova ma in coppia, con Marco Masini. I due, dopo la collaborazione avuta durante la serata delle cover su Bella stronza, hanno deciso di ripresentarsi quest’anno ma con una nuova canzone, Male necessario. Questa esperienza Fedez se la vive in maniera diversa, l’anno scorso è iniziata in maniera tumultuosa, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona e con alle spalle un divorzio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Assistente di Fedez: "Per lavorare con lui serve tanta pazienza"

