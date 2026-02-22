Sanremo 2026 cosa pensano i cantanti in gara di Giorgia Meloni? Ecco le risposte

Durante le prove di Sanremo 2026, i cantanti in gara hanno risposto con prudenza a una domanda su Giorgia Meloni. La maggior parte ha evitato commenti diretti, mentre alcuni hanno scherzato sulla questione. La presenza di questa domanda ha acceso discussioni tra i partecipanti, creando tensione tra chi preferisce mantenere il riserbo e chi si lascia andare a battute. La situazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori presenti in sala.

Politica e musica si incrociano: i big in gara al Festival di Sanremo 2026 messi alla prova con una domanda su Giorgia Meloni: poche risposte dirette, molta cautela e qualche ironia. Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ormai agli sgoccioli e l' attenzione mediatica sui protagonisti cresce di giorno in giorno. In vista della kermesse musicale, i cantanti in gara si trovano sotto i riflettori non solo per la musica, ma anche per eventuali dichiarazioni su temi di attualità.

