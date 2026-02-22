Sanremo | 120 studenti incontrano il produttore Senardi tra musica

Sanremo ha ospitato un incontro tra 120 studenti e il produttore musicale Senardi, motivato dalla volontà di avvicinare i giovani al mondo della musica. Durante l’evento, Senardi ha condiviso esperienze sul mercato discografico e ha ascoltato le aspirazioni dei ragazzi. La sessione ha dato spazio a domande dirette e confronti tra generazioni, creando un dibattito vivace. La giornata si conclude con un momento di riflessione sulla scelta futura degli studenti.

Sanremo: Un Dialogo Generazionale tra Musica e Futuro Professionale. Sanremo si prepara ad accogliere un evento significativo che unisce il fascino del Festival della Canzone con l’importanza dell’orientamento professionale per i giovani. Mercoledì 25 febbraio, oltre 120 studenti avranno l’opportunità di incontrare Stefano Senardi, una figura di spicco nel mondo della discografia italiana, presso Casa Sanremo. L’iniziativa, denominata Orientamenti, è promossa dalla Regione Liguria e mira a stimolare l’interesse dei ragazzi verso le professioni legate alla musica e alla creatività. Questo appuntamento rappresenta un ritorno di Orientamenti al Festival di Sanremo, un segnale dell’impegno della Regione Liguria nel sostenere e guidare le nuove generazioni verso scelte consapevoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mineo, i carabinieri incontrano 120 studenti per promuovere la cultura della legalitàUn incontro a Mineo ha coinvolto 120 studenti presso l’Istituto Capuana, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità.

Musica e calcio si incontrano a Sanremo: il palco diventa palcoscenico di emozioni e sfide internazionali.Questa sera il Teatro Ariston si trasforma in un palcoscenico di emozioni e sfide.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Orientamenti torna al Festival: gli studenti incontrano Stefano Senardi a Casa Sanremo.

Orientamenti torna al Festival: gli studenti incontrano Stefano Senardi a Casa SanremoSanremo.Orientamenti torna al Festival di Sanremo con un appuntamento dedicato agli studenti e al mondo della musica. Mercoledì 25 febbraio, nella mattinata, a Casa Sanremo oltre 120 ragazzi delle ... riviera24.it

‘Orientamenti Dreamers’ torna a Sanremo, assessore Scajola: Oltre 120 studenti incontreranno l’imperiese Stefano Senardi il 25 febbraioLa manifestazione di Regione Liguria approda nella città dei fiori in concomitanza con il Festival di Sanremo Anche quest’anno ‘ Orientamenti Dreamers ‘ approda nella città dei fiori in concomitanza c ... rivieratime.news

SANREMO: IL 25 FEBBRAIO TORNA "ORIENTAMENTI". STEFANO SENARDI INCONTRERÀ GLI STUDENTI. MARCO SCAJOLA, "IMPEGNO PRESO CON I GIOVANI" / VIDEO - facebook.com facebook

Nell’ambito di # , mercoledì 25 febbraio incontrerà oltre 100 studenti delle scuole superiori della città. Inoltre, Regione Liguria ha previsto nel weekend clou del Festival. x.com