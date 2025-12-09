Atalanta l' Europa finisce qui | il Chelsea passa 3-1 sfumano i playoff per i ragazzi di Bosi

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A decidere è la doppietta nel primo tempo del classe 2007 Derry, nazionale inglese Under 19. Blues padroni, non basta il momentaneo pareggio di Gasparello, i bergamaschi chiudono con una sola vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Atalanta riparte dai campioni d’Europa del Paris St Germain

Atalanta travolta 4-0 a Parigi dai campioni d’Europa del PSG in una gara a senso unico

Atalanta, venerdì 17 ottobre la festa per i 118 di storia con la statua di marmo dell’Europa League

Atalanta a due facce, l'Europa è la cura, ma contro il Chelsea serve la notte perfetta - Champions League: l'Atalanta sfida il Chelsea per volare agli ottavi.