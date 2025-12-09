Atalanta l' Europa finisce qui | il Chelsea passa 3-1 sfumano i playoff per i ragazzi di Bosi
A decidere è la doppietta nel primo tempo del classe 2007 Derry, nazionale inglese Under 19. Blues padroni, non basta il momentaneo pareggio di Gasparello, i bergamaschi chiudono con una sola vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L’Atalanta riparte dai campioni d’Europa del Paris St Germain
Atalanta travolta 4-0 a Parigi dai campioni d’Europa del PSG in una gara a senso unico
Atalanta, venerdì 17 ottobre la festa per i 118 di storia con la statua di marmo dell’Europa League
L'#Atalanta e la difesa che in Europa diventa imperforabile: il dato - facebook.com Vai su Facebook
Con Raffaele Palladino l’Atalanta tornerà in pista per l’Europa. Un’occasione persa per la Fiorentina, una grande mossa con 3 mesi di ritardo per la Dea. Vai su X
Atalanta a due facce, l’Europa è la cura, ma contro il Chelsea serve la notte perfetta - Champions League: l’Atalanta sfida il Chelsea per volare agli ottavi. Da calcioatalanta.it
