ryan garcia conquista il titolo wbc dei welterweight dominando mario barrios

In una serata di incontri di alto livello, Ryan Garcia ha incassato il primo titolo mondiale completo, conquistando la cintura WBC dei welter dopo 12 round contro Mario Barrios. L’azione è stata chiaramente dominata dall’americano fin dai primissimi momenti, con ritmo, precisione e una velocità che hanno condizionato l’andamento del match. L’esito è stato evidente fin dall’inizio, non offrendo grandi sbocchi a Barrios e lasciando poco spazio a rimpianti o sorprese. meno di 30 secondi dal gong iniziale Garcia ha sorpreso con un diritto sul volto di Barrios, mandando il rivale al tappeto. Barrios ha risposto al conteggio, ma l’impatto dell’azione iniziale ha segnato subito il tono della contesa: Garcia ha controllato la distanza con la jab, ha scelto i momenti per le combinazioni e ha costretto Barrios a riflettere e riorganizzarsi ad ogni tentativo di avvicinamento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

