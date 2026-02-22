Residenze di lusso club e hobby esclusivi Vi racconto come e dove vivono i ricchi aretini

Le ville di lusso, i club esclusivi e gli hobby riservati attirano i ricchi di Arezzo. La causa risiede nella forte domanda di spazi e servizi di alto livello, che spinge a investire in proprietà prestigiose e ambienti riservati. Nei quartieri più esclusivi, molte famiglie scelgono di abitare in appartamenti firmati da architetti noti, mentre i circoli privati richiedono requisiti severi per l’iscrizione. Questi luoghi rappresentano un mondo a parte, lontano dalla vita quotidiana.

Dagli asili nido con rette da capogiro alle abitazioni arredate da archistar. Per non dimenticare i circoli dove per diventare socio servono requisti specifici. Ci sono stili di vita e routine che non tutti possono permettersi, riservati a una stretta cerchia di cittadini con disponibilità di denaro decisamente maggiori rispetto a quelle degli altri.

