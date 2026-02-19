Rental Family – Nelle vite degli altri | La recensione

Il film “Rental Family – Nelle vite degli altri” di Hikari, pseudonimo di Mitsuyo Miyazaki, è arrivato nelle sale italiane a causa del suo successo internazionale. La pellicola, che mescola commedia e dramma, segue le vicende di Brendan Fraser che interpreta un uomo che si inserisce nella vita di una famiglia per offrirle supporto. La regista giapponese ha scelto di ambientare la storia a Roma, dove le strade e le persone si intrecciano in modo particolare. La scena di apertura cattura subito l’attenzione, introducendo il tema centrale del film.

“ A Roma fai come i romani ”. Il film di cui state per leggere avrebbe potuto chiamarsi anche così. Da oggi è disponibile nelle sale italiane l’ultimo film della regista Hikari (pseudonimo di Mitsuyo Miyazaki), un dolce racconto tra la commedia e il drammatico con protagonista Brendan Fraser. Rental Family – Nelle vite degli altri parla di Philip, un americano che da sette anni ormai vive in Giappone con lo scopo di diventare un grande attore. Dopo una discreta fama grazie ad una pubblicità però, la sua carriera si è fermata (per non dire che sta andando alla deriva). Durante un piccolo impiego conosce Tada, che gli lascia un biglietto da visita e la promessa di un’offerta di lavoro interessante. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Rental Family – Nelle vite degli altri: La recensione Leggi anche: I migliori film in streaming di Brendan Fraser, che sta per tornare in sala con Rental Family - Nelle vite degli altri Leggi anche: Rental Family, recensione: Brendan Fraser in un film che scalda il cuore Rental Family - Nelle Vite degli Altri | Trailer Ufficiale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rental Family, trama e cast del film con Brendan Fraser dal 19 febbraio al cinema; RENTAL FAMILY – NELLE VITE DEGLI ALTRI – dal 26 febbraio – Cinema Beltrade; Rental Family, recensione: Brendan Fraser in un film che scalda il cuore; Brendan Fraser e la sua Rental Family. Rental Family – Nelle Vite degli Altri: Brendan Fraser tra finzione e realtà in una storia di legami umaniRental Family – Nelle Vite degli Altri, il film con Brendan Fraser, racconta con dolcezza la fragilità dei legami e la ricerca di uno scopo. vgmag.it Rental Family, recensione: Brendan Fraser in un film che scalda il cuoreHIKARI Rental Family, una storia intima ed emozionante interpretata con calore da Brendan Fraser. Sullo sfondo una Tokyo che avvolge i personaggi e gli spettatori. movieplayer.it Lasciati travolgere da tutte le storie raccontate da Philip in Rental Family - Nelle Vite degli Altri. Il nuovo film #DaNonPerdere ti lascerà senza fiato ed è ora nel tuo The Space Cinema https://tinyurl.com/4stuwjpf facebook Brendan Fraser in trasferta nipponica per il delizioso dramedy di Hikari: quando l’attore “a noleggio” va oltre il copione, per un film che sa emozionare realmente. #RentalFamily arriva in sala il 19 febbraio. La recensione di @Valeri0Sammarc0 x.com