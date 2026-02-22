Reggiana-Avellino | ecco le probabili formazioni

Reggiana e Avellino si affrontano oggi alle 17:15 al “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, dove il match è decisivo per entrambe. La tensione aumenta perché una vittoria potrebbe cambiare le sorti della classifica. La squadra di casa punta a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti cercano un risultato positivo per risalire in graduatoria. La partita si preannuncia combattuta e ricca di emozioni.

Le possibili scelte di Reggiana e Avellino per lo scontro diretto di Serie B: queste le opzioni di mister Ballardini al Mapei Stadium Reggio Emilia, 22 febbraio 2026 – Oggi alle 17:15, il “Città del Tricolore” di Reggio Emilia ospita una partita che nessuna delle due squadre può permettersi di perdere. Reggiana e Avellino si affrontano in una sfida che non ammette mezze misure, uno di quei match che decideranno se continuare a lottare o prepararsi alla resa. Con 28 punti in 25 partite, l’Avellino galleggia a metà classifica, proprio sopra la zona playout. Un passo più in basso e la storia sarebbe ben diversa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Reggiana-Avellino, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa partita tra Reggiana e Avellino si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, dopo che entrambe le squadre hanno cambiato allenatore in cerca di punti importanti.

