La partita tra Reggiana e Avellino si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, dopo che entrambe le squadre hanno cambiato allenatore in cerca di punti importanti. La Reggiana punta a risollevare il morale dopo alcune sconfitte, mentre l’Avellino spera di migliorare la posizione in classifica. Entrambe le formazioni scendono in campo con molte novità tattiche e giocatori pronti a dimostrare il loro valore. La sfida si svolge allo stadio Mapei e sarà visibile su diverse piattaforme sportive.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre che hanno cambiato guida tecnica con la speranza di cambiare rotta e raggiungere l’obiettivo della permanenza nella cadetteria. Reggiana-Avellino si giocherà domenica 22 febbraio 2015 presso il Mapei Stadium. REGGIANA-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sono 25 i punti ottenuti dagli emiliani, frutto di sei vittorie, sette pareggi e 12 sconfitte. La squadra che da poco è stata affidata a Runinacci è reduce da quattro punti nelle ultime due uscite, migliorando il precedente andamento di un punto in otto partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Reggiana-Avellino, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Frosinone vs Empoli, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaFrosinone contro Empoli, la partita si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, perché entrambe le squadre vogliono migliorare la posizione in classifica.

Venezia-Pescara, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaVenezia e Pescara si affrontano nella ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, una partita che si gioca perché entrambe vogliono cambiare il proprio destino in campionato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.