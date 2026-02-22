Referendum distanza netta Sondaggi ecco chi è in vantaggio

I sondaggi mostrano un netto vantaggio a favore del sì nel referendum, a causa di un crescente interesse tra gli elettori. La diffusione di un video virale ha influenzato le opinioni e ha aumentato la partecipazione alle urne. Le discussioni sui social si intensificano, portando più persone a informarsi sui contenuti pro e contro. Il clima tra gli elettori si fa più acceso, mentre il conto alla rovescia si avvicina alla giornata decisiva.

Succede sempre così: all’inizio sembra tutto scritto, poi qualcosa cambia. Un commento, un video che gira ovunque, una frase che fa arrabbiare o commuovere. E all’improvviso il referendum sulla giustizia, che fino a ieri pareva “da addetti ai lavori”, diventa una partita che divide famiglie, chat e bacheche. Ora, a un mese dal voto del 22 e 23 marzo 2026, arriva un segnale che fa discutere: i numeri ci sono, e raccontano una storia molto più tesa di quanto si pensi. Perché sì, c’è un fronte in vantaggio. ma l’altro sta facendo un rumore impressionante. Il sorpasso non c’è (ancora), ma la distanza si stringe. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Chi vince il referendum”. Sondaggi, ecco chi è in vantaggio adessoI sondaggi mostrano chi è in vantaggio sul fronte del referendum sulla riforma della giustizia.

Cosa dicono i principali sondaggi sul referendum della giustizia e perché l'affluenza contaUn confronto tra le rilevazioni di Tecnè, Money.it e YouTrend evidenzia un orientamento favorevole al sì, ma con scenari molto sensibili alla partecipazione al voto ... notizie.it

Sondaggio Human Data: come i social raccontano il referendum sulla giustiziaIl nuovo rapporto di Human Data confronta intenzioni di voto, interazioni social e protagonisti della campagna sul referendum del 22 e 23 marzo ... notizie.it

È scontro totale dopo le parole di Nordio sul Csm. Ma il primato della virulenza mediatica spetta a Gratteri. Chi dovrebbe davvero fare un passo indietro Articolo: https://www.ilsussidiario.net/news/referendum-tocca-a-mattarella-ristabilire-la-giusta-distanza-tra - facebook.com facebook

A distanza di trentanove anni, è evidente come il Palazzo abbia saputo lentamente agire perché prevalesse il No e la “responsabilità civile del magistrati” non ha mai trovato applicazione. di @RuggieroCapone x.com