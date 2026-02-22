Reddit integra l’e-commerce con AI per monetizzare meglio

Reddit introduce un sistema di intelligenza artificiale per migliorare la pubblicità e aumentare le entrate. La piattaforma utilizza l’AI per analizzare le discussioni degli utenti e proporre prodotti dei partner pubblicitari. Questo approccio consente di mostrare raccomandazioni più mirate e rilevanti. Con questa mossa, Reddit cerca di integrare meglio l’e-commerce nelle sue conversazioni quotidiane e di rendere più efficace la monetizzazione. La novità si inserisce in un mercato in rapido cambiamento.

Negli Stati Uniti, un gruppo selezionato di utenti inizierà a visualizzare caroselli interattivi di prodotti direttamente nei risultati di ricerca, con immagini, prezzi e link diretti per l’acquisto. I prodotti proposti provengono dai partner di Reddit Shopping e Dynamic Product Ads (DPA) e vengono selezionati quando sono menzionati nelle conversazioni di post o commenti correlati. Cliccando su un prodotto, l’utente può ottenere maggiori informazioni e accedere direttamente al punto vendita online. Questa funzione si inserisce nella strategia più ampia di Reddit di espandere il proprio business di e-commerce, sfruttando insight generati dall’AI su oltre 20 anni di post e commenti degli utenti. 🔗 Leggi su Billipop.com

