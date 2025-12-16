Da dittatore a oculista per ricchi | l' esilio moscovita di Assad tra quartieri esclusivi e isolamento forzato

L'ex dittatore siriano Bashar al-Assad vive un esilio di lusso a Mosca, lontano dai festeggiamenti in Siria per il primo anniversario della caduta del suo regime. Tra quartieri esclusivi e isolamento forzato, il suo soggiorno moscovita riflette un cambiamento radicale nella sua vita e nel suo ruolo politico.

Mentre lo scorso 8 dicembre i siriani festeggiavano il primo anniversario della caduta del regime, l'ex dittatore Bashar al-Assad trascorreva un'altra tranquilla giornata di lusso e isolamento nel suo esilio dorato a Mosca. Dopo aver regnato con il pugno di ferro sulla Siria per quasi 25 anni. Today.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bashar al-Assad, l'esilio (riservato) a Mosca nel quartiere di lusso: «Vuole fare l'oculista, era il suo sogno da giovane» - È passato oltre un anno da quando la Siria è diventata 'orfana' di Bashar al- msn.com