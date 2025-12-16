Da dittatore a oculista per ricchi | l' esilio moscovita di Assad tra quartieri esclusivi e isolamento forzato
L'ex dittatore siriano Bashar al-Assad vive un esilio di lusso a Mosca, lontano dai festeggiamenti in Siria per il primo anniversario della caduta del suo regime. Tra quartieri esclusivi e isolamento forzato, il suo soggiorno moscovita riflette un cambiamento radicale nella sua vita e nel suo ruolo politico.
Mentre lo scorso 8 dicembre i siriani festeggiavano il primo anniversario della caduta del regime, l'ex dittatore Bashar al-Assad trascorreva un'altra tranquilla giornata di lusso e isolamento nel suo esilio dorato a Mosca. Dopo aver regnato con il pugno di ferro sulla Siria per quasi 25 anni. Today.it
