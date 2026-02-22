Quando e dove si faranno le Olimpiadi Invernali 2030? Date e località

La decisione di assegnare le Olimpiadi Invernali 2030 alla Francia deriva dalla scelta delle Alpi francesi come sede, dopo le precedenti edizioni di Chamonix, Grenoble e Albertville. La candidatura, vincente tra diverse opzioni, prevede l’utilizzo di impianti esistenti e nuovi per ospitare le competizioni. La conferma ufficiale arriva dopo una lunga fase di valutazione da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Le gare si svolgeranno in diverse località alpine della regione.

Per la quarta volta nella storia sarà la Francia ad ospitare le Olimpiadi Invernali: dopo le edizioni di Chamonix 1924, Grenoble 1968 ed Albertville 1992, infatti, i prossimi Giochi si terranno nelle Alpi Francesi 2030. Il passaggio di consegne avverrà questa sera, nel corso della Cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026. Questa sera a Verona sarà assente il presidente transalpino Emmanuel Macron, ma a rappresentare le Alpi Francesi sarà il primo ministro d’Oltralpe, Sébastien Lecornu. La Francia torna ad ospitare un’edizione dei Giochi ad appena 6 anni di distanza da Parigi 2024. Le gare si disputeranno dal 1° al 17 febbraio 2030 e saranno dislocate in quattro aree, sul modello delle Olimpiadi diffuse di Milano Cortina 2026: le sedi saranno Alta Savoia, Savoia, Briançon e Nizza. 🔗 Leggi su Oasport.it

