Le località invernali della Bergamasca non registrano ancora un aumento di visitatori. Nonostante le Olimpiadi siano passate, gli effetti promessi non si vedono. Le strutture continuano a lavorare con numeri simili agli anni scorsi, e si aspettano che i risultati arrivino più avanti, magari nei prossimi anni. VisitBrembo precisa che i benefici della promozione si vedranno nel tempo.

TURISMO. Nelle località invernali i flussi non sono particolarmente cresciuti. VisitBrembo: «Raccoglieremo i frutti della promozione nei prossimi anni». Un po’ come con l’Expo: l’effetto pieno oggi non c’è, ma le ricadute positive arriveranno nel medio e lungo periodo. Secondo gli operatori turistici delle località bergamasche, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo lo scintillio della cerimonia inaugurale e le prime medaglie per gli azzurri, tra cui il bronzo per la nostra Sofia Goggia, non stanno generando flussi turistici particolarmente significativi in termini di arrivi e di presenze tra Valle Brembana, Valle Seriana, Val Cavallina e lago d’Iseo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Località invernali bergamasche: «Effetto Olimpiadi? Per ora non si sente»

Approfondimenti su Località Invernali Bergamasche

L’intera Valtellina si riempie di entusiasmo per le Olimpiadi invernali.

Dopo le Olimpiadi invernali, le montagne italiane continuano a registrare ottimi numeri.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Località Invernali Bergamasche

Argomenti discussi: Sport invernali, atteso l’effetto post Olimpiadi sulla pratica sportiva; Stazioni sciistiche affollate, boom a Foppolo: si parla slavo e inglese. Effetto Olimpiadi?; Effetto Olimpiadi sul turismo: è bassa stagione, ma alberghi e B&b quasi pieni; Effetto Crans-Montana, controlli nei locali di Bergamo: a preoccupare è l’abuso di droga.

Località invernali bergamasche: «Effetto Olimpiadi? Per ora non si sente»Nelle località invernali i flussi non sono particolarmente cresciuti. VisitBrembo: «Raccoglieremo i frutti della promozione nei prossimi anni». ecodibergamo.it

Neve. Presenze e prezzi su in vista delle Olimpiadi. Ma nei siti dei Giochi c’è effetto boomerangIn vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio in località sciistiche come Cortina, Livigno e Bormio, oltreché a Milano, le prenotazioni delle ... repubblica.it

Sci, effetto olimpiadi sulle piste marchigiane - facebook.com facebook

“Pochi clienti”, “strade bloccate”, “molta speranza”: gli chef milanesi raccontano l’effetto Olimpiadi 2026 - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com