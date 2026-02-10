Località invernali bergamasche | Effetto Olimpiadi? Per ora non si sente
Le località invernali della Bergamasca non registrano ancora un aumento di visitatori. Nonostante le Olimpiadi siano passate, gli effetti promessi non si vedono. Le strutture continuano a lavorare con numeri simili agli anni scorsi, e si aspettano che i risultati arrivino più avanti, magari nei prossimi anni. VisitBrembo precisa che i benefici della promozione si vedranno nel tempo.
TURISMO. Nelle località invernali i flussi non sono particolarmente cresciuti. VisitBrembo: «Raccoglieremo i frutti della promozione nei prossimi anni». Un po’ come con l’Expo: l’effetto pieno oggi non c’è, ma le ricadute positive arriveranno nel medio e lungo periodo. Secondo gli operatori turistici delle località bergamasche, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo lo scintillio della cerimonia inaugurale e le prime medaglie per gli azzurri, tra cui il bronzo per la nostra Sofia Goggia, non stanno generando flussi turistici particolarmente significativi in termini di arrivi e di presenze tra Valle Brembana, Valle Seriana, Val Cavallina e lago d’Iseo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
