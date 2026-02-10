Progetto Vetrina a gonfie vele Tre nuovi negozi di prossimità

A Castel Guelfo e Medicina, la fase 2 del ‘Progetto Vetrina’ prende forma. La Città metropolitana di Bologna ha aperto tre nuovi negozi di prossimità a Castel Guelfo e due a Medicina, in zona circondariale. I negozi puntano a rafforzare il commercio locale e a offrire servizi più vicini alle comunità. Ora si lavora per farli diventare punti di riferimento per i residenti, sperando in un buon riscontro.

Tre spazi a Castel Guelfo e due a Medicina, in area circondariale, per dare il via alla fase 2 del ' Progetto Vetrina ' della Città metropolitana di Bologna. Terminata nello scorso ottobre la prima ricerca perlustrativa, con le manifestazioni di interesse inviate dai vari municipi agli uffici felsinei dell'ex provincia, ora è pronto a entrare nel vivo il percorso di rilancio del commercio di prossimità. In che modo? Attraverso il riutilizzo di unità immobiliari a uso commerciale e artigianale sfitte o sottoutilizzate al piano terra di proprietà pubblica o privata. L'obiettivo è favorire l'insediamento di micro e piccole imprese capaci di generare valore sociale, attrattività e vivibilità urbana, integrando attività economiche e servizi alla comunità.

