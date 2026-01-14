Prima pagina Gazzetta dello Sport | Goretzka il Milan ci prova E se Modric non rinnova …
Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, si approfondiscono le ultime novità di mercato legate al Milan. Tra le possibili acquisizioni, si evidenzia l’interesse per Goretzka e le eventuali conseguenze di un mancato rinnovo di Modric. Un aggiornamento sulle strategie e le voci che coinvolgono i rossoneri in questa finestra di calciomercato.
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’infinito Modric rinnova: nel Milan anche a 41 anni”
Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, musica maestro Modric”
“LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 07/01/2026 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; SAN SEVERO CALCIO 1922 INARRESTABILE, KO LA COSMANO FOGGIA; “IL GIORNALE” * 12/01/2026 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; “IL GIORNALE” * 06/01/2026 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI».
La Gazzetta in apertura su Goretzka: "Il Milan ci prova. E se Modric non rinnova..." - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina su Leon Goretzka: "Il Milan ci prova. milannews.it
Inter e Napoli in campo nei recuperi, La Gazzetta dello Sport titola: "Ring scudetto" - Questa sera l'Inter ospita il Lecce, nel pomeriggio il Napoli se la vedrà con il Parma. tuttomercatoweb.com
Gazzetta dello Sport su Inter-Napoli: "Belle forti" - "Belle forti": questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina. tuttonapoli.net
La prima pagina di oggi, 14 gennaio 2026 Ci trovi in edicola e online https://bit.ly/lagazzettaweb facebook
Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, mercoledì #14gennaio. #Powell, la difesa dei banchieri centrali, Trump: è un incompetente, tagli i tassi. #AffittiBrevi, in vista la stretta Ue Verso limitazioni su aree e notti. #BuonaLettura #PrimaPagina x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.