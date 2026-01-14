Prima pagina Gazzetta dello Sport | Goretzka il Milan ci prova E se Modric non rinnova …

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, si approfondiscono le ultime novità di mercato legate al Milan. Tra le possibili acquisizioni, si evidenzia l’interesse per Goretzka e le eventuali conseguenze di un mancato rinnovo di Modric. Un aggiornamento sulle strategie e le voci che coinvolgono i rossoneri in questa finestra di calciomercato.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

