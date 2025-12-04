Pace in Ucraina significa condizioni di resa di Zelensky

4 dic 2025

Mai come ora le parole sono importanti, anche se tutti stiamo aspettando i fatti. Le trattative per la pace in Ucraina sono per forza di cose un percorso obbligato verso la resa di Kiev. Più chiaro di così non si può scrivere. La realtà sul terreno – militare, economica e diplomatica – lo impone. Quello . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

pace in ucraina significa condizioni di resa di zelensky

© Lidentita.it - Pace in Ucraina significa condizioni di resa di Zelensky

