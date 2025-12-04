Pace in Ucraina significa condizioni di resa di Zelensky
Mai come ora le parole sono importanti, anche se tutti stiamo aspettando i fatti. Le trattative per la pace in Ucraina sono per forza di cose un percorso obbligato verso la resa di Kiev. Più chiaro di così non si può scrivere. La realtà sul terreno – militare, economica e diplomatica – lo impone. Quello . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Sky tg24. . Meloni ha parlato di pace in #Ucraina precisando che fintanto che c'è una guerra, l'Italia aiuterà l'Ucraina a difendersi - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Ucraina, salta incontro #Usa- #Kiev. Rallenta il cammino di #pace #3dicembre #Tv2000 #Putin #Zelensky #Russia #Trump #accordi @tg2000it Vai su X
Zelensky Rifiuta le Condizioni Americane per la Pace con la Russia: Cosa Significa per il Futuro del Conflitto - L'Ucraina sotto pressione internazionale: Zelensky riafferma la sua determinazione a difendere la sovranità nazionale. Scrive notizie.it
In Ucraina come nel gioco dell'oca - Oltre mille giorni di guerra e un milione di vittime eppure si è tornati al punto di partenza ... Segnala corriere.it
Le ultime parole di Putin scuotono il tavolo di pace per l’Ucraina - Putin ripensa alla sua apertura nei confronti di Kiev e torna a porre condizioni territoriali, a suo avviso essenziali, per proseguire negli accordi di pace ... Scrive alground.com
Pace in Ucraina, trattativa sul filo del rasoio. “L’intesa sarà sui territori. Putin non può avere tutto” - Magri (Ispi): Kiev ha implicitamente accettato di partire dalla linea del fronte. Riporta msn.com
Senza Stati Uniti d’Europa non c’è pace né futuro - La guerra tra Russia e Ucraina continua a rappresentare una delle fratture più profonde e dolorose del nostro tempo. Riporta agoravox.it
Ucraina, niente intesa Usa-Russia: il nodo restano i territori contesi. Trump: “Putin vuole mettere fine alla guerra” - Secondo l’aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato complessivamente 111 droni ieri sera. ilfattoquotidiano.it scrive