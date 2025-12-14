pontedera sambenedettese 1 1 solo un punto per i granata

Nel match valido per l'ultima giornata casalinga del 2025, il Pontedera ottiene un pareggio a reti inviolate contro la Sambenedettese. La sfida si conclude con un punto per i granata, che cercano di consolidare la posizione in classifica in un momento cruciale della stagione.

Pontedera, 14 dicembre 2025 – Soltanto un pari per il Pontedera contro la Sambenedettese nell'ultima gara casalinga del 2025. Il Pontedera interrompe così una serie di tre sconfitte di fila, ma l'1-1 non gli consente di fare quel balzo in classifica che avrebbe sperato e che lo vede in terzultima posizione. La squadra di Banchieri, al debutto al Mannucci, si era illusa con la rete di Vitali allo scadere del primo tempo (gran sinistro sotto la traversa), ma in avvio di ripresa Battista, sbucato alle spalle della difesa granata, ha.ristabilito la parità, rimasta fino al termine. Per il Pontedera l'anno solare si chiuderà a Livorno sabato 20 dicembre. Lanazione.it

