Ponte sul Grondana chiuso per tre giorni a Ferriere

Il ponte sul torrente Grondana a Ferriere è stato chiuso per tre giorni a causa dei lavori di spostamento dei sottoservizi. La Provincia di Piacenza ha deciso di intervenire per migliorare l’infrastruttura e garantire maggiore sicurezza sulla Strada Provinciale 50 del Mercatello. Durante i lavori, le autorità hanno predisposto percorsi alternativi per i residenti e i mezzi di emergenza. La chiusura interessa principalmente i collegamenti tra il centro e le frazioni vicine.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l'interruzione della circolazione stradale, dalle 8 alle 17 di tutti i giorni, 23 al 25 febbraio, per tutte le categorie di veicoli. Si tratta di interventi propedeutici ai lavori di manutenzione straordinaria previsti. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Piacenza usa la nostra Partner App gratuita! . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Ponte sul Grondana a senso unico alternato per 12 giorniDa oggi il ponte sul Grondana diventa a senso unico alternato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ponte sul Grondana chiuso per tre giorni a Ferriere. Ponte sul Grondana a senso unico alternato per 12 giorniIl Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di scavo e di demolizione funzionali allo spostamento dei sottoservizi presenti lungo il manufatto ... ilpiacenza.it Pontedecimo via Gallino, capolinea tram, anno - facebook.com facebook