Pontassieve | guasto a rete idrica Publiacqua fa arrivare un’autobotte in via Doccia

PONTASSIEVE – Se di domenica mattina capita di restare senz'acqua il problema è grave. E' successo oggi, 22 febbraio 2026, a Pontassieve. A causa di un guasto alla rete idrica si stanno registrando problemi di approvvigionamento in via Doccia e limitrofe. Pubbliacqua ha fatto arrivare un'autobotte. L'azienda idrica spiega che i suoi operatori sono già al lavoro per la riparazione che terminerà nel pomeriggio e che al fine di ridurre al minimo il disagio un'autobotte è stata posizionata a disposizione dei cittadini nella medesima strada. Publiacqua, infine, si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta provocando loro.