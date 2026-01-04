Yildiz sbatte ancora contro il palo | la sfortuna perseguita il 10 della Juve in questa stagione! C’è un dato che lo dimostra

Yildiz continua a incontrare sfortunatamente il palo durante questa stagione, evidenziando una serie di occasioni fallite per la Juventus. Il suo rendimento, caratterizzato da numerosi episodi simili, mette in evidenza una tendenza negativa che potrebbe influire sulle prestazioni complessive della squadra. Analizzare questi dati aiuta a comprendere meglio le sfide che il giovane attaccante deve affrontare e le possibili strategie per migliorare.

Yildiz ha sbattuto ancora contro il palo in Juve Lecce: la sfortuna perseguita il 10 in stagione! Ecco il dato che lo dimostra. Se c’è un’immagine che fotografa il pareggio beffardo della Juventus contro il Lecce — e forse l’intera prima parte di stagione bianconera — è il rumore sordo del pallone che si stampa sul palo al minuto 95. Protagonista, ancora una volta, Kenan Yildiz. Il numero 10 turco sta combattendo contro un avversario invisibile: i centimetri. Quello colpito ieri sera all’Allianz Stadium non è un episodio isolato, ma il quarto capitolo di una “maledizione” sportiva che sta negando al classe 2005 numeri da capogiro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

