Più potente di Cia Fbi e MI6 messi insieme | lo strano allarme sul Mss cinese

Un episodio di spionaggio in Grecia ha portato l’attenzione sul ministero per la Sicurezza di Stato cinese, accusato di aver orchestrato operazioni di sorveglianza oltre i confini. Fonti investigative indicano che le attività cinesi avrebbero coinvolto intercettazioni di comunicazioni e monitoraggi di aziende straniere. Questa vicenda solleva dubbi sulla reale portata delle capacità dell’intelligence cinese rispetto alle agenzie occidentali. Le autorità locali continuano a indagare sui dettagli dell’episodio.

Un recente episodio di spionaggio avvenuto in Grecia ( ne abbiamo parlato qui )) ha riportato sotto i riflettori il potente apparato di intelligence cinese, il ministero per la Sicurezza di Stato (MSS). Cosa è successo all’ombra di Atene? Questi i fatti in estrema sintesi: un comandante di ala greco ha ammesso di essere stato reclutato attraverso LinkedIn da un agente cinese, identificato come “Steven Wayne”, che si è presentato come rappresentante di una società tecnologica. La collaborazione inizialmente innocua, legata a studi per un sito web di facciata, si è trasformata rapidamente in pressioni e ricatti per ottenere informazioni riservate su applicazioni e piattaforme di telecomunicazioni, senza alcun compenso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

