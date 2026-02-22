Pirata si schianta contromano e provoca incidente con sei feriti poi scappa a piedi

Un pirata della strada ha causato un incidente con sei feriti dopo essersi immesso contromano e aver provocato un tamponamento a Pogliano Milanese. La polizia locale ha rintracciato in poche ore l’automobilista che, dopo lo schianto, è scappato a piedi dal luogo dell’incidente. Il veicolo coinvolto è stato trovato abbandonato nelle vicinanze. Le autorità stanno ancora cercando il conducente, che si è dileguato immediatamente dopo l’impatto.

La polizia Locale del comando unico di Nerviano e Pogliano Milanese (Milano) ha identificato in poche ore l’automobilista che, la sera di sabato 21 febbraio, si era allontanato dopo un incidente a Pogliano Milanese. L’uomo, residente a Rho, italiano 50enne, è risultato con la patente revocata dal 2019 e con precedenti. È stato denunciato per omissione di soccorso e sanzionato per guida con patente revocata. A suo carico è stato notificato anche un ordine di carcerazione con provvedimento sospeso. Secondo quanto è emerso dai vigili, lo scontro - riporta Legnanonews - è avvenuto intorno alle 20 tra via Battisti e via Oberdan: un’auto uscita contromano da via Battisti ha urtato un veicolo in transito in via Oberdan. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

