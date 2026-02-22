Piazza del Teatro nel weekend va in tilt | Auto parcheggiate ovunque e viabilità paralizzata

Le auto parcheggiate ovunque e la viabilità paralizzata hanno causato il caos in Piazza del Teatro durante il fine settimana. La presenza di veicoli in modo indiscriminato ha bloccato le strade principali, rendendo difficile il passaggio di mezzi di soccorso e di pendolari. La congestione si ripete ogni weekend, trasformando la zona in un punto di ingorghi continui. La situazione si ripropone puntualmente e ancora nessuna soluzione concreta è stata adottata.

Venerdì e sabato notte la situazione è disastrosa, la sosta selvaggia non permette neanche il doppio senso di marcia in entrata e uscita dalla zona. Una residente: "Non riuscirebbe a passare neanche un'ambulanza" È uno dei salotti buoni della città ma ogni venerdì e sabato sera diventa la fotografia dei problemi di questa città con le auto. Piazza del Teatro si trasforma in un vero e proprio labirinto di lamiere dove la circolazione subisce uno stop forzato. Le vetture sono costrette a procedere a passo d'uomo improvvisando un caotico senso unico alternato sia per immettersi che per allontanarsi dall'area. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: "Auto parcheggiate nell'isola pedonale di piazza Bellini": la denuncia del consigliere Randazzo Tram, Santa Viola paralizzata. Si ferma un bus in mezzo alla strada. Code di auto infinite e traffico in tiltUn tram si ferma improvvisamente a Santa Viola e blocca tutto il traffico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Teatro in piazza per il Carnevale a Milano: sabato la IV edizione dell’Arena di Cyrano; L’esercito dei clown per la festa di piazza del Carnevale Ambrosiano a Milano; Teatro Comunale sulle punte. Ma la partenza è a tutto hip hop; Il 18 febbraio al Teatro Civico di Alghero ORAZIO Live di Matteo Caccia. Musica e cinema. Piazza del Campo. Un teatro a cielo apertodi Riccardo Bruni Un palco sotto le stelle, nel magico centro storico di Siena. Piazza del Campo diventa un teatro a... di Riccardo BruniUn palco sotto le stelle, nel magico centro storico di Siena. quotidiano.net Napoli, la carica dei tremila ballerini in Piazza del PlebiscitoAlla fine danzano tutti, le braccia in alto, morbide, fluttuano come le ali di un cigno di quelli del lago... Danzano i tremila arrivati in piazza per festeggiare la giornata della danza. Danzano i ... ilmattino.it SABATO 28 FEBBRAIO 2026 ORE 18.00 presso Sala Teatro, piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - loc. Ca'Savio GIUSTIZIA E VERITÀ: IL RUOLO DEI GIUDICI "Iustitia et Veritas: Officium Iudicum" Il ministro CARLO NORDIO presenta il suo libro "UNA NUOV - facebook.com facebook