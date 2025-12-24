Perugia Capodanno in centro | l' ordinanza le regole e i divieti per la serata
Il numero è il 2514. È quello dell'ordinanza che mette nero su bianco le regole e i divieti per la notte di Capodanno in centro a Perugia. Il provvedimento dispone dalle ore 21 del 31 dicembre 2025 alle ore 2 del 1 gennaio 2026 "il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
