Cabina della funivia si schianta all' arrivo | ci sono feriti tra cui una bambina Sono 100 le persone bloccate a 3mila metri

Una cabina della funivia del monte Moro, situata tra Staffa e Macugnaga, si è schiantata all’arrivo, causando alcuni feriti, tra cui una bambina. Attualmente sono circa 100 le persone rimaste bloccate a circa 3.000 metri di altezza. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno intervenendo per garantire la sicurezza dei coinvolti. Nessuna informazione definitiva sulla dinamica dell’incidente.

Una cabina della funivia del monte Moro, impianto che da Staffa, frazione di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) porta a 2.850 metri, si è schiantata alla stazione di arrivo. Stando alle prime ricostruzioni, tutte da verificare, il mezzo sarebbe arrivato "lungo".L'incidenteSarebbero tre i feriti in.

Incidente sulla funivia di Macugnaga: due persone ferite e e 90 persone bloccate in vetta - Incidente nella mattinata di oggi alla funivia del Monte Moro, in Valle Anzasca, in Piemonte: una cabina ha urtato la stazione a monte causando due feriti ... fanpage.it

Incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga: due feriti e 90 persone bloccate in vetta - Una delle cabine ha urtato un muro alla stazione di arrivo sul Monte Moro: due feriti e intervento dell’elisoccorso per l’evacuazione di novanta persone bloccate in quota ... varesenews.it

