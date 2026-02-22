Parma Valenti al 90esimo | Non ho fatto fallo a Maignan ero sicuro fosse gol

Lautaro Valenti ha dichiarato di non aver commesso fallo su Maignan durante il match tra Milan e Parma, poiché era certo che sarebbe stato un gol. La sua opinione nasce dalla posizione in campo e dalla convinzione di aver indirizzato correttamente il pallone. Il difensore ha aggiunto di aver sentito di aver fatto tutto correttamente, anche dopo il fischio dell’arbitro. La partita si è conclusa con il gol decisivo al 90º minuto.

Lautaro Valenti, giocatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla vittoria, da dove nasce? "Nasce dalla grinta e dal percorso che stiamo facendo. Dobbiamo continuare così". Sull'episodio del blocco a Maignan: "Io ero di schiena rispetto a Maignan. Ero fermo ed ero sicuro che sarebbe stato gol, io non ho fatto fallo".

Milan-Parma 0-1 (90?): Troilo segna (con fallo su Maignan). Sconfitta pesante

Marchegiani (Sky) spegne le polemiche GOL DEL PARMA REGOLARE, PERÒ ... "Bartesaghi neanche salta, poi Troilo lo sovrasta, ma è la dinamica dell'azione. Il blocco di Valenti Valenti non usa le mani, va a sua discolpa, e per quello che hanno deciso