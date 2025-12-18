Dall’Ue una boccata d’aria per l’automotive ma molti settori chiudono un brutto 2025
L’Europa offre una flebile speranza all’automotive, mentre molti settori chiudono un anno difficile. La manifattura lombarda resiste con un lieve incremento dello 0,7%, ma alcune industrie, tra cui quella automobilistica, affrontano sfide significative. Un panorama complesso che riflette le tensioni e le incertezze di un 2025 caratterizzato da difficoltà e trasformazioni.
Panettone senza canditi per'l'industria manifatturiera lombarda. Complessivamente resiste (0,7 per cento) ma ci sono settori in grave difficoltà, a partire dall'automotive che segn.
