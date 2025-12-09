Pallamano Coach Làera | La Macagi Cingoli merita applausi

La Macagi Cingoli ha ottenuto una vittoria emozionante contro Trieste, grazie a un finale mozzafiato. Con un punteggio di 24-23, la squadra si è qualificata per la finale di Coppa Italia, confermando il suo talento e determinazione. Coach Làera ha espresso grande ammirazione per la prestazione della squadra, che ha dimostrato cuore e carattere nell’ultimo istante.

In versione galattica, la Macagi Cingoli ha battuto 24-23 all’ultimo secondo Trieste, conquistando la vittoria casalinga che l’ha qualificata per la finale di Coppa Italia. Rimangono palpabili la soddisfazione della dirigenza e l’entusiasmo della tifoseria. "Soddisfazione pienamente condivisibile, abbinata alla considerazione per cui la Macagi – spiega l’allenatore Antonj Làera (foto) - ha guadagnato l’affermazione da valutare soprattutto in ottica-salvezza, perché la permanenza in A Gold resta l’obiettivo primario". La prova fornita contro Trieste è stata gratificante sotto molti aspetti. "La Macagi – evidenzia Làera – ha dimostrato di avere testa e gambe, reagendo nelle fasi d’imprevedibilità dei momenti difficili, e superati senza perdere l’indispensabile lucidità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallamano. Coach Làera: "La Macagi Cingoli merita applausi»

La squadra di coach Laera resta capolista grazie a una prova di carattere: Vilarò superlativo con 12 reti e un secondo tempo da grande squadra MONTEPRANDONE – PALLAMANO CAMERANO 30-38 (17-15 pt) - facebook.com Vai su Facebook

