God on the road | la band che canta la fede in Dio in concerto a Palermo

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Voci, pianoforte, chitarra, tromba, sax, violino, batteria. sette cuori, una sola missione: portare Dio alla gente! Un concerto nato dalla strada, cresciuto nelle piazze e oggi pronto a incontrare Palermo. Il progetto musicale “God on the Road” sarà in città sabato 28 febbraio alle ore 18, per una serata di musica e riflessione aperta a tutti.La band è nata nel periodo post-Covid, in un tempo segnato da incertezza e isolamento, con un desiderio semplice ma forte: diffondere speranza tra le persone, portando Dio lì dove la vita accade ogni giorno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Concerto di Capodanno in piazza Marconi, ecco la band rivelazione che farà da apripista a Noemi

È morto Antonino Zichichi: lo scienziato innamorato di Dio che conciliava perfettamente scienza e fedeÈ morto Antonino Zichichi, uno dei fisici italiani più noti e stimati.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.