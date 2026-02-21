God on the road | la band che canta la fede in Dio in concerto a Palermo
Voci, pianoforte, chitarra, tromba, sax, violino, batteria. sette cuori, una sola missione: portare Dio alla gente! Un concerto nato dalla strada, cresciuto nelle piazze e oggi pronto a incontrare Palermo. Il progetto musicale "God on the Road" sarà in città sabato 28 febbraio alle ore 18, per una serata di musica e riflessione aperta a tutti.La band è nata nel periodo post-Covid, in un tempo segnato da incertezza e isolamento, con un desiderio semplice ma forte: diffondere speranza tra le persone, portando Dio lì dove la vita accade ogni giorno.
