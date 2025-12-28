Malore durante un’escursione sui Corni di Canzo | 61enne raggiunto dall’elisoccorso

Oggi, domenica 28 dicembre, si è verificato un intervento di soccorso sui Corni di Canzo a causa di un malore durante un'escursione. Un uomo di 61 anni è stato raggiunto dall’elisoccorso e assistito dalle squadre di emergenza. L’intervento ha permesso di garantire le cure necessarie in un contesto di montagna, evidenziando l’importanza di prestare attenzione alle condizioni di salute durante attività outdoor in zone impervie.

