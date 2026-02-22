Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 e classifica

Paolo Fox ha pubblicato le previsioni settimanali dall’23 febbraio al 1° marzo 2026, evidenziando l’influsso di Sole e Venere in Pesci. Questa configurazione astrologica porta novità nelle relazioni e nel lavoro, con particolare attenzione alle emozioni e alle scelte quotidiane. I segni più favoriti si preparano a vivere momenti di cambiamento, mentre altri devono affrontare alcune sfide. La settimana si apre con un cielo ricco di opportunità e imprevisti.

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2025? Sole e Venere in Pesci, in questo periodo in cui febbraio si accinge a lasciare il passo al mese di marzo. Tra i segni zodiacali più fortunati della settimana ci sono il Toro, il Capricorno, lo Scorpione e il Pesci. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 23 febbraio al 1° marzo 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: è il momento di ricaricare le energie e ritrovare fiducia in te stesso. Le relazioni consolidate necessitano di una nuova scintilla emotiva per ravvivarsi. Con l'ingresso di Saturno nel tuo segno, febbraio sarà il mese ideale per fare pulizia di ciò che ormai è superfluo e non ti appartiene più. 🔗 Leggi su Ultimora.news

