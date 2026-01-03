Torna regolare la circolazione sulla linea Bari-Foggia | riparato guasto alla rete elettrica
Da questa mattina alle 6, la circolazione sulla linea Bari-Foggia è tornata regolare dopo l’intervento di riparazione di un guasto alla rete elettrica. La sospensione, iniziata ieri alle 12 nei pressi di Incoronata, aveva temporaneamente interrotto il transito dei treni. Ora, i servizi ferroviari sono stati ripristinati e riprendono regolarmente, garantendo il normale collegamento tra le due città.
