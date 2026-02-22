Olimpiadi Milano Cortina 2026 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali 22 febbraio

Il team azzurro punta alle medaglie nelle gare di bob a Milano Cortina 2026, dopo aver affrontato le prime due manche con buoni tempi. La causa è la forte determinazione degli atleti, che sperano di migliorare il risultato nelle ultime run. La competizione si concentra sulle due sessioni mattutine, e il pubblico segue con attenzione ogni scivolata. Gli esperti prevedono sfide serrate e sorprese inaspettate nelle prossime manche.

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (22 FEBBRAIO). BOB. Ore 10.00 e 12.15: terza e quarta manche bob a 4 maschile Bisogna crederci, anche se è durissima. Patrick Baumgartner puntava tutto su questa gara per regalare all’Italia un podio che manca da Nagano 1998, quando Gunther Huber e Antonio Tartaglia vinsero l’ultimo oro di una disciplina dalla grande tradizione nel Bel Paese, sebbene ormai lontana nel tempo. A metà gara l’altoatesino è quinto. Davanti a sé c’è lo svizzero Michael Vogt, distante 7 centesimi: può pensare di scavalcarlo. Il bronzo virtuale di Adam Ammour è però distante 19 centesimi: non sono pochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con qualche speranza di medaglia in più.

Questa mattina si sono aperte le gare di combinata a squadre maschile di sci alpino, prima prova delle speranze italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, ripercorriamo la storia incredibile della nazionale giamaicana di bob

