Olimpiadi Milano Cortina 2026 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali 9 febbraio

Questa mattina si sono aperte le gare di combinata a squadre maschile di sci alpino, prima prova delle speranze italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Alle 10.30 e alle 14.00 sono state le prime due sessioni, e gli atleti azzurri si sono già fatti vedere in pista. Gli italiani cercano punti e medaglie, con alcune aspettative alte, ma bisogna aspettare le prossime competizioni per capire se arriveranno i risultati sperati.

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (9 FEBBRAIO). SCI ALPINO . Ore 10.30 e 14.00: combinata a squadre maschile Partiamo subito da un presupposto. La giornata di lunedì 9 febbraio sarà una delle tre più deboli di tutta l’Olimpiade per l’Italia, ovvero nelle quali sarà alto il rischio di non portare a casa nemmeno una medaglia. La combinata a squadre maschile assegna per la prima volta un titolo ai Giochi. Ogni nazione può schierare quattro differenti coppie, composte da un discesista e da uno slalomista. E’ vero che l’Italia in discesa può schierare gli assi Giovanni Franzoni e Dominik Paris, ma in slalom appare invece più debole rispetto a tante avversarie: Alex Vinatzer, da sempre incline all’errore, ha perso smalto anche in termini di velocità pura, mentre Tommaso Sala potrebbe far fatica su un pendio non complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 9 febbraio Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 8 febbraio L’Italia si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con qualche speranza di medaglia in più. Olimpiadi Milano Cortina 2026: le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno. Tutte le carte La settimana delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziata. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, oggi 6 medaglie azzurre: staffetta biathlon d’argento, 5 bronzi ... tg24.sky.it Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia terza dietro Norvegia ed USA, ma prima per numero di podi!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it La partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Cecilia Bartoli. La passione per il pianoforte che, da sempre, è il suo modo migliore per comunicare. L'importanza di insegnare la musica classica ai giovani di tutto il mondo x.com L’accensione del braciere ha dato ufficialmente il via alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, tra emozione, musica e immagini pensate per restare. Tra performance e ospiti speciali, i riflettori si sono accesi anche sui look scelti per l’evento, studiati per facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.