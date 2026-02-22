Olimpiadi le 30 medaglie azzurre | analisi per discipline

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concludono oggi, portando l’Italia a conquistare 30 medaglie, un record storico rispetto alle 20 di Lillehammer 1994. La crescita delle medaglie deriva dall’impegno degli atleti italiani in diverse discipline, tra cui sci alpino e biathlon. Gli sportivi hanno migliorato le loro prestazioni e portato a casa più riconoscimenti rispetto al passato. Questo risultato rappresenta un risultato importante per il movimento sportivo nazionale.

Milano, 22 feb. (askanews) – Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si chiudono oggi e l’Italia festeggia il più importante risultato sportivo mai ottenuto nei Giochi invernali: 30 medaglie, quando il precedente record era di 20 a Lillehammer 1994. Se a questo si aggiungono i piazzamenti tra il quarto e l’ottavo posto, che sono molto rilevanti ai fini delle classifiche internazionali e dei parametri sportivi, la spedizione risulta di assoluto rilievo e prestigio. Nelle parole del segretario generale del CONI e capo missione ai Giochi italiani, Carlo Mornati, quella azzurra del 2026 è stata “la squadra più forte di sempre”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, oro e argento per gli azzurri nello ski cross. Giovannini bronzo; Quante medaglie può ancora vincere l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina?; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutte le medaglie vinte dall’Italia in una edizione da record.

