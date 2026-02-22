Olimpiadi cerimonia di chiusura | delegazione Azzurra all’arena di Verona – LIVE

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si svolge oggi all’arena di Verona, dopo che la delegazione italiana ha partecipato con entusiasmo. La causa di questa celebrazione è la conclusione dell’evento sportivo internazionale. Le squadre si preparano a lasciare il villaggio olimpico, mentre gli atleti si scambiano ultimi saluti. La manifestazione coinvolge migliaia di spettatori e rappresenta un momento di grande entusiasmo per il paese ospitante. L’attenzione si concentra ora sulla prossima edizione.

Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti. Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti per molto tempo. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo. Dosso nella storia: 6.99 a Torun, record italiano e muro dei sette secondi abbattuto World Cup di Cottbus su Volare TV: Federici e Puato di bronzo, l’Italia brilla nella ginnastica artistica – Gli highlights Posillipo primo nel girone di Conference Cup: Matarò battuto 12-10. 🔗 Leggi su Sportface.it

Olimpiadi, la cerimonia di chiusura in diretta all'arena di Verona – LIVE

LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: lo show finale all'Arena di Verona

