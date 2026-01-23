Il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero, ha richiesto alla Regione di intervenire sulla tangenziale, affetta da problemi di rumore e sicurezza. In particolare, si chiede di completare le barriere antirumore e di apportare modifiche a quelle già esistenti, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre i disagi causati dal traffico intenso e dai disturbi acustici.

Troppo rumore in tangenziale: il sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero chiede alla Regione di sollecitare Anas a completare le barriere antirumore e a modificare quelle esistenti. La commissione territorio, presieduta da Jonathan Lobati (Forza Italia), ha incontrato ieri il sindaco Del Nero per confrontarsi sui problemi innescati dal forte rumore, causato dal traffico, sulla tangenziale di Morbegno, in particolare nelle località Pontevico e Torchi Bianchi. Il passaggio costante e intenso lungo la strada ha generato preoccupazioni e malumore tra gli abitanti, tanto da convincere il sindaco di Morbegno a chiedere un’audizione in commissione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tangenziale da incubo. Firme dopo le notti insonni

Leggi anche: Stress e risvegli improvvisi, notti "insonni" in Riviera: Rimini tra le città in cui si dorme meno in Italia

Notti ancora insonni per i residenti: prosegue il maxi cantiereIl maxi cantiere in corso a Seveso prosegue, causando disagi ai residenti che devono affrontare notti ancora insonni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Tangenziale da incubo. Firme dopo le notti insonni.

Tangenziale di Napoli, raccolta firme per bloccare gli aumenti: il caso finisce in ParlamentoLa tangenziale mette le mani nelle tasche dei napoletani e Aumenta la tangenziale, peggiora il servizio sono due dei cartelli esposti dai cittadini che si sono radunati all’ingresso della ... ilmattino.it

“Dammi i soldi per la droga”, e giù calci e pugni in faccia. L’incubo di una giovane messinese Nella denuncia della vittima, i maltrattamenti subiti sotto gli occhi del figlio piccolissimo... - facebook.com facebook