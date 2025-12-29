Agnelli Juve Criscitiello convinto | Elkann non ama il calcio lo fa per economia Così meglio vendere In famiglia solo AA è appassionato
Secondo Criscitiello, Jean-Claude Elkann non avrebbe una vera passione per il calcio, ma si occuperebbe della gestione della Juventus principalmente per motivi economici. Solo Andrea Agnelli, all’interno della famiglia, sarebbe invece appassionato di sport e della società bianconera. Questa opinione solleva interrogativi sulla reale motivazione dietro le decisioni della proprietà e sul futuro della squadra.
. Le parole del giornalista. Il dibattito sul futuro assetto societario della Juventus si arricchisce delle riflessioni di Michele Criscitiello. In un’intervista rilasciata a La Verità, il direttore di Sportitalia ha analizzato con durezza l’attuale gestione di John Elkann, ponendo l’accento sulla mancanza di trasporto emotivo verso il club. Secondo il giornalista, il distacco tra la proprietà e il DNA storico della società è ormai evidente: « Se Elkann deve vendere la Juve? Il calcio lo puoi fare solo se hai una passione matta e sei pazzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Criscitiello senza giri di parole: «La Juventus non ha un futuro con John Elkann. Se non sei capace devi vendere. Lui non può fare calcio e non può guidare un club così prestigioso»
Leggi anche: Lippi non ha dubbi: «La famiglia Agnelli ha fatto della Juve un simbolo, credo che John Elkann debba continuare questa tradizione fatta di stile, valori e successi»
Criscitiello: "La Juve deve avere un proprietario diverso da Elkann, solo Andrea Agnelli è appassionato di calcio nella famiglia" - Intervistato da "La Verità", Michele Criscitiello dice la sua sulla questione societaria in casa Juventus: "Se Elkann deve vendere la Juve? tuttojuve.com
Michele Criscitiello: 'La vera Juventus non esiste più, è morta' - È cambiato il tempo, non esiste più Moratti all'Inter, non esiste più Berlusconi al Milan, non esiste più ... it.blastingnews.com
Criscitiello: “Dear Elkann, venda la Juve” - com Dear Elkann, il calcio non è il suo mondo: venda la Juve John Elkann non è un eroe perché non vende la Juventus. tuttojuve.com
Svelato il motivo della presenza di Andrea Agnelli in tribuna a San Siro per assistere alla partita del Milan di Max Allegri Tra le due leggende della Juventus c'è ancoa un legame indissolubile Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com facebook
Andrea Agnelli presente en San Siro para el Milan - Verona #Juventus #Juve #PisaJuventus #PisaJuve x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.