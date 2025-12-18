Orchestra Senzaspine nel Parco della Montagnola

Immergiti nell’atmosfera natalizia con due giorni di musica straordinaria nel cuore del Parco della Montagnola. L’Orchestra Senzaspine, protagonista di momenti unici, ti accompagnerà tra melodie coinvolgenti e arrangiamenti emozionanti, creando un’atmosfera di festa e convivialità. Dal 21 dicembre, lasciati trasportare dalla magia delle note e condividi con noi questa speciale celebrazione musicale.

© Bolognatoday.it - Orchestra Senzaspine nel Parco della Montagnola Due giorni di grande musica con l'Orchestra Senzaspine per trascorrere le festività natalizie. Si inizia il 21 dicembre con l'appuntamento di ClassicadaFilla nel Parco della Montagnola con il Senzaspine Brass 5ntet, una formazione che unisce timbri diversi della famiglia degli ottoni in un.

