nicolas in porta semper non recupera tanti i ballottaggi

Nicolas si presenta tra i pali, mentre Semper non si riprende dall'infortunio. La squadra si prepara con intensità alla sfida di domani, con numerosi ballottaggi in campo. Al centro sportivo di San Piero a Grado, i giocatori lavorano sulla tattica prima di partire per Firenze. La notte sarà trascorsa in hotel, in attesa del calcio d’inizio. La tensione tra i reparti cresce in vista dell’importante derby.

Siamo giunti al giorno della vigilia del derby. Al centro sportivo di San Piero a Grado il Pisa ha in programma una seduta di rifinitura, prima della partenza verso Firenze, dove la squadra dormirà questa notte, per trovarsi già nel capoluogo nel giorno della partita. Chiarito il nodo riguardante il portiere, con la conferma di Nicolas, in infermeria, oltre a Scuffet, rimangono gli oramai lungo degenti Isak Vural e Daniel Denoon. Stengs pure non ha raggiunto ancora un grado di minutaggio nelle gambe e uno status fisico da permettergli di essere affidabile sul terreno di gioco. Il dubbio principale, da un punto di vista tattico, riguarda il fatto se Hiljemark deciderà di confermare il 3-4-2-1 come assetto tattico o tornare a un modulo che il Pisa ha utilizzato spesso con Gilardino soprattutto a inizio stagione, quindi il 3-5-2 con l’inserimento di un ulteriore centrocampista ( Akisnanmiro?) ad aiutare in mediana Aebischer e Loyola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rebus in porta: Nicolas pronto. Scuffet è ancora in valutazione. Semper, il fastidio che sa di beffaNicolas si prepara a tornare tra i pali, mentre Scuffet resta sotto osservazione a causa di un infortunio muscolare.

Scuffet e Semper ko, il Pisa si affida a Nicolas contro il MilanPisa, 13 febbraio – Scuffet e Semper sono out a causa di infortuni, così il tecnico Luca D’Angelo decide di affidarsi a Nicolas, portiere brasiliano del 1988, per la partita contro il Milan di Stefano Pioli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nicolas in porta. Semper non recupera. Tanti i ballottaggi; Pisa, Scuffet e Semper ko: contro il Milan giocherà il terzo portiere; Pisa contro il Milan con il terzo portiere, Scuffet e Semper infortunati: chi è Nicolas, il brasiliano all'esordio in questa Serie A; Pisa, emergenza in porta per la sfida contro il Milan: out Scuffet e Semper, tocca a Nicolas.

Nicolas in porta. Semper non recupera. Tanti i ballottaggiSiamo giunti al giorno della vigilia del derby. Al centro sportivo di San Piero a Grado il Pisa ha in programma una seduta di rifinitura, prima della partenza verso Firenze, dove la squadra dormirà ... lanazione.it

Rebus porta: Semper o non Semper? Settimana lunga prima del FranchiNel caso il numero 1 non fosse pronto, allora ci sarà di nuovo Nicolas. Da Hiljemark attese novità in attacco . lanazione.it

Sky Arte. . The Square. All You Can Art Nicolas Ballario ci porta a Milano per fare visita a Stefano Giovannoni! Scopriamo poi un servizio dedicato ai Giochi della Cultura, che racconta le numerose iniziative per coinvolgere istituzioni e comunità in occasione - facebook.com facebook