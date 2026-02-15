Rebus in porta | Nicolas pronto Scuffet è ancora in valutazione Semper il fastidio che sa di beffa
Nicolas si prepara a tornare tra i pali, mentre Scuffet resta sotto osservazione a causa di un infortunio muscolare. Semper, invece, si lamenta di un fastidio che peggiora la sua condizione e rischia di compromettere le scelte dell’allenatore. La squadra deve affrontare anche questi problemi, che si aggiungono alle difficoltà tecniche e tattiche già presenti. Oscar Hiljemark e il suo staff cercano di trovare soluzioni rapide, ma ogni giorno si presentano nuove incognite.
Come se non fossero abbondantemente sufficienti le difficoltà tecniche e tattiche da risolvere e cancellare in quasi tutte le zone del campo, Oscar Hiljemark e il suo staff si trovano alle prese con una nuova grana che rischia di influenzare le decisioni in vista delle prossime sfide. Tenendo ben presente che, tra otto giorni, ci ritroveremo a presentare e commentare una delle partite più importanti della stagione, che esula dall’andamento del campionato e dalla sua ipotetica conclusione. All’inizio della settimana, nel corso di una seduta di allenamento, Simone Scuffet si è fermato per un dolore muscolare parecchio intenso subito dopo un "semplice" movimento di rinvio del pallone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scuffet e Semper ko, il Pisa si affida a Nicolas contro il Milan
Pisa, 13 febbraio – Scuffet e Semper sono out a causa di infortuni, così il tecnico Luca D’Angelo decide di affidarsi a Nicolas, portiere brasiliano del 1988, per la partita contro il Milan di Stefano Pioli.
Pisa-Milan, out Semper e Scuffet: chi difenderà i pali dei nerazzurri?
Adrian Semper e Scuffet non saranno disponibili per la partita Pisa-Milan, a causa di infortuni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Rebus in porta: Nicolas pronto. Scuffet è ancora in valutazione. Semper, il fastidio che sa di beffa.
