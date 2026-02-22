Napoli è mancato il cinismo e in difesa senza Rrahmani si rivedono le amnesie

Il Napoli ha subito una sconfitta perché ha mostrato poca lucidità in attacco e ha commesso errori difensivi senza Rrahmani. La mancanza di cinismo ha impedito di chiudere la partita, lasciando spazio alle ripartenze avversarie. La squadra ha perso punti importanti a causa di errori individuali e di una gestione meno precisa delle situazioni di gioco. La prossima partita sarà cruciale per ritrovare sicurezza e compattezza in campo.

© Ilnapolista.it - Napoli, è mancato il cinismo e in difesa senza Rrahmani si rivedono le amnesie

La gara si doveva chiudere dopo il vantaggio e il Napoli è stato punito anche troppo per quello visto in campo. Nel secondo tempo l’Atalanta ha il piglio della grande squadra con due gol di cinismo ma sullo 0-1 l’arbitro Chiffi inventa un fallo inesistente di Hojlund su Hien annullando il raddoppio di Gutierrez, dopo aver giustamente rivisto al Var il rigore assegnato agli azzurri: una stagione nera per la classe arbitrale della Serie A. Nel primo tempo l’Atalanta è aggressiva dall’inizio come da copione ma non punge. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Napoli con e senza Rrahmani: i numeri che spiegano la difesaIl Napoli ha mostrato grandi differenze in difesa a seconda che Rrahmani sia in campo o no. Sucic dopo Inter Arsenal: «Buona partita, ma serviva più cinismo. L’Arsenal ha la miglior difesa al mondo, li abbiamo messi in difficoltà, ma ci è mancato questo»Sucic, centrocampista dell’Inter, ha commentato la partita contro l’Arsenal, conclusa con la vittoria inglese per 3-1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Trapianto cuore fallito, morto il bimbo. Notificati avvisi garanzia; Napoli, è morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocato della famiglia; Napoli, è morto il bimbo trapiantato con cuore danneggiato. Napoli, il piccolo Domenico è morto: Irreversibile peggioramentoÈ morto il piccolo Domenico, il bambino di due anni di Napoli attaccato alle macchine da 60 giorni dopo il mancato trapianto di cuore per una ... iltempo.it Napoli: è morto il bimbo trapiantato con il cuore danneggiatoLa madre, Patrizia in lacrime: Se n'è andato, è finito. Disposta l'autopsia, i carabinieri prelevano la salma. Si aggrava la posizione dei medici ... tg.la7.it Pasquale #Mazzocchi ai microfoni di Radio CRC: «In Napoli-Roma non penso ci sia mancato nulla, è stata una gara molto fisica con tanti contrasti vinti da una parte e dall'altra. Loro, secondo me, hanno interpretato alcune parti della gara meglio di noi, ma cre - facebook.com facebook Questa partita ricorda molto #InterJuve con il Napoli che perse a Firenze: simulazione di #Bastoni, a #Rabiot, mancato giallo a #Paz, goal al 90’ e recupero con il #Como. Tutto fa pensare allo slingdoors del campionato. Al #Milan ed #Allegri la forza di mant x.com