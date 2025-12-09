Mourinho | McTominay è come De Bruyne per noi assenze pesanti Napoli avversario fortissimo

Tempo di lettura: 2 minuti “Non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Cambiando il sistema di gioco sono diventati una squadra migliore”. Lo ha detto tecnico del Benfica José Mourinho alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champion’s, sostenendo che rispetto alle assenze degli azzurri le sue peseranno di più. “ Ho delle assenze pesanti, ma non voglio piangere”. Il Benfica è reduce da 4 ko in coppa e ha solo 3 punti, dopo la vittoria con l’Ajax. “ Con il Chelsea abbiamo giocato un’ottima partita, persa con un autogol, così come in campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

